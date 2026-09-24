Unterföhring (ots) -24. September 2026. Zwei ikonische Farben: Rot und Weiß. Drei europäische Metropolen. Vier prominente Targets: Andrea Kiewel, Chris Tall und Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik als Team. Fünf Tage Jagd. Sechs Hunter-Teams. Und ein gemeinsames Ziel: nicht entdeckt zu werden.ProSieben programmiert die Adventure-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" als Eventprogramm an drei aufeinander folgenden Tagen ab Dienstag, 10. November, in der Prime Time. Steven Gätjen ist als Gamemaster dabei, Redseven produziert.Die Strategien der TargetsAndrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik tauchen für das ProSieben-Event "Catch Us. Die Jagd durch Europa" in drei europäischen Großstädten unter. Ihr Ziel: fünf Tage lang nicht gecatcht zu werden."Ich werde versuchen, der besagte rosa Elefant im Raum zu sein", verrät Kiwi. Die 61-Jährige erklärt: "Ich bin wahnsinnig gut darin, ein Allerweltsgesicht zu machen."Chris Tall (35) versteht "Catch Us." als "Mischung aus Klassenfahrt, Verfolgungsjagd und dem schlimmsten Versteckspiel meiner Kindheit". Sein Plan? "Ruhig bleiben, nicht auffallen und vor allem nicht anfangen, zu viel zu quatschen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sonst beruflich mache."Das Vater-Sohn-Gespann Jenke (60) und Jánik (32) freut sich vor allem auf das Unvorhersehbare und setzt auf die Kombination unterschiedlicher Stärken: "Mein Vater hat andere Skills als ich, und das macht es spannend", erklärt Jánik. Aus ihrer Strategie machen sie bewusst ein Geheimnis: "Wir haben eine Hammerstrategie, aber die verraten wir nicht. Denn wir fürchten, dass unsere Verfolger hier mitlesen."So funktioniert "Catch Us. Die Jagd durch Europa"Mit einer Stunde Vorsprung vor den Huntern starten Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik in drei europäische Großstädte. Ab dann gilt es, fünf Tage lang nicht von den Huntern und ihrer Community gecatcht zu werden. Währenddessen müssen sie Aufgaben erfüllen, die sie aus ihrer Deckung in die Öffentlichkeit locken. Während der gesamten Jagdphase tragen sie rot-weiße Ringelshirts - ein echter Eyecatcher.Mit Steven Gätjen als Gamemaster startet die Jagd am 17. Oktober in einem Kölner Studio und führt die Targets und Hunter fünf Tage lang durch ganz Europa. Auf Social unter @catchus.de und in der Joyn-App können alle Teil der Jagd werden und Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Tickets für die Auftaktshow am 17. Oktober gibt es hier (https://myshow.de/formats/catch-us).Zum Hintergrund"Catch Us. Die Jagd durch Europa" basiert auf dem niederländischen Format "Waar De F*ck Is Stuk?" (international: "Catch Us If You Can"). Das Format wurde von der RTL Creative Unit und Signal.Stream gemeinsam entwickelt, in Zusammenarbeit mit Talpa Studios' StukTV. Die internationalen Formatrechte werden von Talpa Studios vertrieben und lizenziert. Die deutsche Version wird produziert von der Redseven Entertainment."Catch Us. Die Jagd durch Europa" - am 10. November direkt im Anschluss an "TV total", sowie am 11. und 12. November jeweils um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Katrin Dietzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6358378