Einer neuen Studie des Climate Action Research Lab (CARL) der Universität Freiburg zufolge gibt es in Kommunen mit hohen AfD-Stimmenanteilen weniger Elektroautos und Photovoltaik-Anlagen als andernorts. Zudem wirken sich lokale Wahlerfolge der AfD auf die weitere Verbreitung der Technologien aus: In der Folgezeit schaffen sich dort weniger Bürger und Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage oder ein Elektroauto an. "Wir zeigen, dass Veränderungen in der politischen Unterstützung mit der anschließenden Geschwindigkeit der Technologiediffusion zusammenhängen. Politische Polarisierung kann damit beeinflussen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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