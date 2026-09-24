Zürich - Mit der Einbindung von Bitget in "Protect", der Off-Exchange-Verwahrungsplattform von Sygnum, machen die angeschlossenen Börsen mehr als die Hälfte des weltweiten jährlichen Spot- und Derivatehandelsvolumens aus. Bitget, eine der weltweit grössten Börsen, hat 125 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern. Sygnum Protect ist die grösste von einer Bank betriebene Off-Exchange-Verwahrungsplattform, deren Gesamtvermögen im Jahr 2025 um 900 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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