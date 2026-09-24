Liquid AI gab heute auf dem Snapdragon Summit 2026 bekannt, dass Liquid Context, eine On-Device-Kontextschicht, nun für Snapdragon-Prozessoren optimiert ist insbesondere für die Qualcomm Hexagon NPU. In Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies baut Liquid Context aus den Signalen von Geräten mit Snapdragon-Prozessoren ein dauerhaftes Verständnis des Nutzers auf und stellt den relevanten Kontext KI-Agenten zur Verfügung unabhängig davon, ob diese auf dem Gerät, in der Cloud oder auf beidem ausgeführt werden. Gerätehersteller verfügen damit über eine Grundlage für mehr proaktive, stärker personalisierte und vertrauenswürdigere KI-Erlebnisse, ergänzt durch Liquid Agent, den effizienten eingebetteten Agenten von Liquid AI.

Persönlicher Kontext, der Agenten nützlicher macht

Damit Agenten wirklich nützlich sind, müssen sie verstehen, was dem Nutzer wichtig ist und wann Unterstützung gefragt ist. Mit der Erlaubnis des Nutzers lernt Liquid Context aus den Signalen des Geräts, entwickelt ein Verständnis für Routinen, Vorlieben und Bedürfnisse und hält dieses Verständnis stets aktuell. So entsteht eine gemeinsame Kontextschicht zwischen dem Gerät und den vom Nutzer gewählten Agenten einschließlich Agenten von Drittanbietern und Liquid Agent. Während Liquid Context das Verständnis liefert, nutzen es die Agenten, um Schlüsse zu ziehen, nächste Schritte vorzuschlagen und mit entsprechender Erlaubnis Maßnahmen zu ergreifen. Der persönliche Kontext wird lokal aufgebaut und gepflegt. Relevanter Kontext wird verbundenen Agenten mit der entsprechenden Berechtigung des Nutzers zur Verfügung gestellt.

"Die Voraussetzung für personalisierte KI ist, dass sie versteht, wie wir leben und was wir wann brauchen", so Ramin Hasani, CEO und Mitgründer von Liquid AI. "Liquid Context schafft dieses Verständnis direkt auf dem Gerät. So können die vom Nutzer gewählten KI-Agenten gezielter unterstützen und Bedürfnisse frühzeitig erkennen. Die Hexagon NPU macht diese kontinuierliche, lokale Intelligenz praxistauglich. Gemeinsam bringen wir persönlichen Kontext auf die Geräte, auf die sich Menschen täglich verlassen."

Eine effiziente NPU-Ausführung ist entscheidend, um dieses Verständnis stets aktuell zu halten. Liquid Context ist darauf ausgelegt, im Hintergrund zu laufen und zulässige Gerätesignale in nützlichen Kontext umzuwandeln, ohne dass ein Cloud-Modell jede einzelne Aktualisierung verarbeiten muss. Agenten können diesen Kontext dann nutzen, um zu erkennen, wann Unterstützung wertvoll wäre, und entsprechend den Prioritäten des Nutzers reagieren.

Beispiele für Erlebnisse, die durch Liquid Context ermöglicht werden:

Reaktion auf einen Notfall in der Familie: Es trifft eine Nachricht ein, dass das Kind des Nutzers krank ist und früher von der Schule abgeholt werden muss. Liquid Context liefert den relevanten Kontext der Familie sowie die Prioritäten des Nutzers. Ein verbundener Agent prüft den Kalender, erkennt, welche Termine verschoben werden können, ohne eine wichtige Verpflichtung zu gefährden, und entwirft E-Mails zur Terminänderung, die der Nutzer nur noch freigeben muss.

Es trifft eine Nachricht ein, dass das Kind des Nutzers krank ist und früher von der Schule abgeholt werden muss. Liquid Context liefert den relevanten Kontext der Familie sowie die Prioritäten des Nutzers. Ein verbundener Agent prüft den Kalender, erkennt, welche Termine verschoben werden können, ohne eine wichtige Verpflichtung zu gefährden, und entwirft E-Mails zur Terminänderung, die der Nutzer nur noch freigeben muss. Aus einem Konferenztag wird ein persönlicher Rückblick: Nach einem Tag voller Networking und Keynotes stellt Liquid Context unter Berücksichtigung der Präferenzen des Nutzers und seines Schreibstils relevante Informationen aus dem Tagesgeschehen bereit, um einen Rückblick auf LinkedIn zu teilen. Ein verbundener Agent wählt Fotos aus, auf die der Nutzer ihm Zugriff gewährt hat, verfasst einen Beitrag im Stil des Nutzers und stellt ihn zur Überprüfung bereit.

Nach einem Tag voller Networking und Keynotes stellt Liquid Context unter Berücksichtigung der Präferenzen des Nutzers und seines Schreibstils relevante Informationen aus dem Tagesgeschehen bereit, um einen Rückblick auf LinkedIn zu teilen. Ein verbundener Agent wählt Fotos aus, auf die der Nutzer ihm Zugriff gewährt hat, verfasst einen Beitrag im Stil des Nutzers und stellt ihn zur Überprüfung bereit. Kontext vom Lauftraining ins Auto mitnehmen: Der Nutzer lässt sein Smartphone zu Hause und geht mit einer Smartwatch laufen. Die Uhr erfasst lokale Informationen zum Lauf, darunter einen neuen persönlichen Rekord. Sobald der Nutzer zu seinem Auto zurückkehrt, synchronisiert sich dieser Kontext mit der entsprechenden Erlaubnis. Der Agent des Autos gratuliert dem Nutzer, kühlt den Fahrzeuginnenraum gemäß seinen Vorlieben und schlägt einen Smoothie-Stopp zur Erholung vor.

Bereitstellung von Liquid Context auf Snapdragon-Plattformen

Qualcomm Technologies und Liquid AI loten weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit aus, um die Performance von Liquid Context auf Snapdragon-Plattformen zu optimieren. Damit können OEMs persönlichen Kontext als integrierte Gerätefunktion anbieten und Nutzern den Zugang zu Liquid Context erleichtern. Kompatible eingebettete, cloudbasierte und hybride Agenten könnten diesen Kontext dann sogar nutzen, um proaktiv und individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen.

Für OEMs, die eine Plattform für agentenbasierte Erlebnisse suchen, bringt diese Optimierung die für KI-Workloads entwickelte Hexagon-NPU-Hardware mit der Liquid-Context-Software zusammen, die Gerätesignale für Agenten nutzbar macht. Dies eröffnet Herstellern die Möglichkeit, persönlichen Kontext zu integrieren, ohne sich bei der Wahl ihrer Agenten und Dienste festzulegen.

"Qualcomm Technologies treibt die Entwicklung von KI für Geräte, Edge-Lösungen und Rechenzentren maßgeblich voran und schafft durch entsprechende Innovationen die Voraussetzungen für immer intelligentere und individuellere Nutzererlebnisse weltweit. Indem wir unsere branchenführenden Snapdragon-Plattformen mit innovativen KI-Technologien von Unternehmen wie Liquid AI verbinden, beschleunigen wir die nächste Generation agentischer KI-Erlebnisse", so Durga Malladi, EVP GM für den Bereich Technology Planning, Edge Solutions, Data Center bei Qualcomm Technologies, Inc.

Hexagon NPU: für Kontext und Agenten konzipiert

Die kontinuierliche Kontextverarbeitung und die reaktionsschnelle Ausführung durch Agenten erfordern eine effiziente Hardware. Liquid AI hat seine Liquid-Context-Speicherschicht sowie, separat davon, das agentenbasierte Modell LFM2.5-2.6B, das Liquid Agent antreibt, optimiert, um die Rechenleistung, den Speicherzugriff und die geringe Latenz von Snapdragon-Prozessoren optimal zu nutzen. Die Hexagon-NPU der nächsten Generation kombiniert Skalar-, Vektor- und Matrixverarbeitung mit spezieller Transformer-Hardware, um diese Workloads zu beschleunigen. Diese Kombination ermöglicht kontinuierliche Kontext-Updates und leistungsfähige Embedded-Agenten innerhalb der Leistungsgrenzen von Alltagsgeräten.

Liquid Agent: ein effizienter Embedded-Agent für OEMs

OEMs, die Embedded- oder Hybrid-Agenten entwickeln, können gemeinsam mit Liquid AI auch Liquid Agent evaluieren. Dieser basiert auf dem hochmodernen und effizienten agentischen Modell LFM2.5-2.6B und ist für die Ausführung auf der Hexagon NPU optimiert. Liquid Agent lässt sich an die Hardware, Services, Benutzeroberfläche und Marke des jeweiligen Herstellers anpassen und kann Liquid Context nutzen, um personalisierte und proaktive Unterstützung zu bieten. Liquid Context bildet dabei die gemeinsame Kontextebene für dieses Konzept. Mit entsprechender Zustimmung des Nutzers bleiben relevante Informationen und der aktuelle Aufgabenstatus erhalten, sodass verschiedene Agenten dort weitermachen können, wo der Nutzer aufgehört hat. OEMs können die Hexagon NPU und Liquid Context als Grundlage für ihre bevorzugten Agenten nutzen und Liquid Agent evaluieren, wenn sie einen effizienten Embedded- oder Hybrid-Agenten für ihre eigenen Anforderungen benötigen.

Über Liquid AI

Liquid ist ein Unternehmen für gerätenative Foundation-Modelle. Wir bringen fortschrittliche KI auf alle Prozessoren außerhalb von Rechenzentren und entwickeln die Softwareschicht der physischen KI. Jedes Gerät (z. B. Smartphone, Laptop, Auto, Flugzeug, Roboter, Wearables usw.) mit einem Prozessor wird dazu befähigt, fortschrittliche Liquid-Foundation-Modelle auszuführen und anzupassen, um zuverlässige und effiziente Intelligenz in der realen Welt bereitzustellen. Liquids Open-Weight-Flagship-Foundation-Models (LFMs) definieren die Pareto-Grenze effizienter Intelligenz auf Geräten und ermöglichen die nahtlose Bereitstellung fortschrittlicher KI direkt auf Geräten, bei denen Latenz, Datenschutz und Leistung am wichtigsten sind. Erfahren Sie mehr unter liquid.ai.

Produkte der Marken Snapdragon und Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften. Qualcomm, Snapdragon und Hexagon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

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