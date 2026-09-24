FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs mit einem Kursziel von 23,65 Euro auf "Hold" belassen. Für den Investmentansatz hätten sich keine wesentlichen Neuerungen ergeben, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Tenor sei aber eindeutig positiv gewesen. Dies unterstreiche die Zuversicht des Managements hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wachstums und der Profitabilität./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
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