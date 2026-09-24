Bei der Verbio-Aktie spitzt sich die Lage weiter zu. In meiner Analyse von Ende August hatte ich 34,16 € als entscheidende Wegmarke für die nächste Rally-Stufe definiert, während unterhalb von 27,90 € eine deutlichere Korrektur drohen würde. Rund einen Monat später bewegt sich der Titel mit aktuell 30,32 € weiterhin genau zwischen diesen beiden Marken. Nach den heute veröffentlichten Jahreszahlen dürfte die Entscheidung daher umso spannender werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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