Verbio hat am Donnerstag das zurückgegeben, was die Aktie am Vortag gewonnen hatte. Ein schwacher Ausblick hat Anleger kalt erwischt, und der Markt hat darauf unmissverständlich reagiert. Gewinnziel enttäuscht den Markt Bis zum Mittag verlor die Verbio-Aktie 5,7 Prozent auf 30,00 €. Im SDax gehörte sie damit zu den größten Verlierern des Tages, der Index selbst gab knapp ein Prozent nach. Was die Zahlen angeht: Das Geschäftsjahr lief gut, das letzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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