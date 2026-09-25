Kupfer auf Rekordhoch: Warum neue Minen trotzdem fehlen

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Der Kupferpreis schoss Anfang 2026 auf mehr als 14.500 US-Dollar je Tonne. Trotzdem kann die Minenindustrie das Angebot nicht schnell genug erhöhen. Das Problem: Geld allein baut keine Mine. Zwischen einer Entdeckung und dem ersten produzierten Kupfer liegen durchschnittlich 17 Jahre. Genau deshalb rücken Explorer wie Prospect Resources in den Fokus.

Der Kupferpreis schoss Anfang 2026 auf mehr als 14.500 US-Dollar je Tonne. Trotzdem kann die Minenindustrie das Angebot nicht schnell genug erhöhen. Das Problem: Geld allein baut keine Mine. Zwischen einer Entdeckung und dem ersten produzierten Kupfer liegen durchschnittlich 17 Jahre. Genau deshalb rücken Explorer wie Prospect Resources in den Fokus.

Selbst der Rekordpreis löst das Problem nicht

Kupfer war Anfang 2026 so teuer wie nie zuvor. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur stieg der Preis zeitweise auf mehr als 6,50 US-Dollar je Pfund. Eigentlich müsste ein solcher Rekord eine Welle neuer Minen auslösen. Doch genau das passiert nicht schnell genug.



Eine Kupfermine lässt sich nicht wie eine Fabrikhalle bestellen. Zuerst muss das Vorkommen entdeckt und durch Tausende Bohrmeter untersucht werden. Danach folgen Ressourcenschätzung, Metallurgietests, Wirtschaftlichkeitsstudien, Finanzierung, Genehmigungen und Bau. Von der Entdeckung bis zur Produktion vergehen laut IEA im Durchschnitt rund 17 Jahre. Der Markt braucht Kupfer heute, viele neue Projekte könnten es aber erst im nächsten Jahrzehnt liefern.