3.375 Meter extra: Neue Kupfer-Treffer treiben das Bohrprogramm an

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Prospect Resources meldet neue Kupferabschnitte unmittelbar südöstlich der bisherigen Ressource von Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Die Ergebnisse liegen außerhalb der bestehenden Mineralressourcen-Schätzung. Das Unternehmen erweitert deshalb die dritte Bohrphase an der Lagerstätte um weitere 3.375 Meter.

Prospect Resources meldet neue Kupferabschnitte unmittelbar südöstlich der bisherigen Ressource von Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Die Ergebnisse liegen außerhalb der bestehenden Mineralressourcen-Schätzung. Das Unternehmen erweitert deshalb die dritte Bohrphase an der Lagerstätte um weitere 3.375 Meter.

Neue Treffer außerhalb der Ressource

Bohrloch NCDD033 lieferte nach Angaben von Prospect 27 Meter mit 0,69 Prozent Kupfer ab 102 Metern Bohrlochtiefe. NCDD031 habe zwei mineralisierte Abschnitte ergeben: 5,1 Meter mit 0,99 Prozent Kupfer ab 173 Metern sowie 3,8 Meter mit 0,95 Prozent Kupfer ab 132 Metern. Die Längen folgen jeweils dem Bohrloch und entsprechen nicht zwingend der tatsächlichen Mächtigkeit der Mineralisierung. Die Abschnitte befinden sich oberhalb bereits gemeldeter Erweiterungsbohrungen und füllen die Zone nach Westen auf. Nach Einschätzung des Unternehmens stehen beide Ergebnisse mit einer starken, oberflächennahen elektromagnetischen Anomalie in Verbindung, die auf leitfähige und möglicherweise mineralisierte Gesteine hinweisen kann.