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17.09.2026 14:30 Uhr
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3.375 Meter extra: Neue Kupfer-Treffer treiben das Bohrprogramm an

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Prospect Resources meldet neue Kupferabschnitte unmittelbar südöstlich der bisherigen Ressource von Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Die Ergebnisse liegen außerhalb der bestehenden Mineralressourcen-Schätzung. Das Unternehmen erweitert deshalb die dritte Bohrphase an der Lagerstätte um weitere 3.375 Meter.

Prospect Resources meldet neue Kupferabschnitte unmittelbar südöstlich der bisherigen Ressource von Nyungu Central im Mumbezhi-Projekt in Sambia. Die Ergebnisse liegen außerhalb der bestehenden Mineralressourcen-Schätzung. Das Unternehmen erweitert deshalb die dritte Bohrphase an der Lagerstätte um weitere 3.375 Meter.

Neue Treffer außerhalb der Ressource

Bohrloch NCDD033 lieferte nach Angaben von Prospect 27 Meter mit 0,69 Prozent Kupfer ab 102 Metern Bohrlochtiefe. NCDD031 habe zwei mineralisierte Abschnitte ergeben: 5,1 Meter mit 0,99 Prozent Kupfer ab 173 Metern sowie 3,8 Meter mit 0,95 Prozent Kupfer ab 132 Metern. Die Längen folgen jeweils dem Bohrloch und entsprechen nicht zwingend der tatsächlichen Mächtigkeit der Mineralisierung. Die Abschnitte befinden sich oberhalb bereits gemeldeter Erweiterungsbohrungen und füllen die Zone nach Westen auf. Nach Einschätzung des Unternehmens stehen beide Ergebnisse mit einer starken, oberflächennahen elektromagnetischen Anomalie in Verbindung, die auf leitfähige und möglicherweise mineralisierte Gesteine hinweisen kann.

Bohrprofile von Nyungu Central zeigen neue hochgradige Kupferabschnitte der Phase-3-Bohrungen.

Bohrprogramm wächst auf 13.375 Meter

Prospect hat in der dritten Bohrphase bei Nyungu Central bislang 29 Diamantbohrlöcher mit insgesamt 8.863 Metern abgeschlossen. Für 20 Löcher stünden Laborergebnisse noch aus, 16 davon würden vorrangig bearbeitet. Das Erweiterungsprogramm werde um 3.375 Meter auf insgesamt 13.375 Meter vergrößert. Der Schwerpunkt solle auf der östlichen Flanke sowie auf der Fortsetzung der Lagerstätte in nördlicher Tiefe liegen. Die bestehende Mineralressourcen-Schätzung für Nyungu Central umfasst 154,4 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,42 Prozent Kupfer und 0,51 Prozent Kupferäquivalent bei einem Mindestgehalt von 0,2 Prozent Kupfer. Das Kupferäquivalent fasst den rechnerischen Wert mehrerer enthaltener Metalle in einem Kupferwert zusammen. Weitere Bohrungen sollen zeigen, in welchem Umfang die neue Zone die Ressource künftig ergänzen könnte.

Längsschnitt von Nyungu Central mit Kupfermineralisierung und Phase-3-Bohrzielen.

Sharamba bestätigt Kupferfund

Auch im regionalen Programm meldet Prospect Fortschritte. Bei Sharamba, rund zehn Kilometer nordöstlich von Nyungu Central, seien acht Bohrlöcher über insgesamt 2.358 Meter angelegt worden. Eines davon habe wegen ungünstiger Bodenverhältnisse aufgegeben werden müssen. Die ersten beiden analysierten Löcher hätten 4 Meter mit 0,25 Prozent Kupfer sowie 7 Meter mit 0,22 Prozent Kupfer ergeben. Prospect wertet die zunächst moderaten Gehalte und Mächtigkeiten als Bestätigung eines Kupferfundes innerhalb einer mehr als drei Kilometer langen prospektiven geologischen Struktur. Fünf weitere abgeschlossene Löcher würden noch beprobt und analysiert. Bei Kabikupa seien vier von acht geplanten Erweiterungsbohrungen über zusammen 550 Meter fertiggestellt. Derzeit arbeiteten vier Diamantbohrgeräte am Projekt, drei bei Nyungu Central und eines bei Kabikupa. Ein Gerät solle demnächst zunächst nach Kamafamba und anschließend nach Chipimpa verlegt werden.

Studie für Anfang 2027 geplant

CEO und Managing Director Sam Hosack erklärte, die Ergebnisse bestätigten aus Sicht des Unternehmens die Fortsetzung der mineralisierten Zone südöstlich von Nyungu Central. Das größere Erweiterungspotenzial habe die zusätzlichen Bohrmeter gerechtfertigt. Wegen überlasteter Analyselabore in Sambia lasse Prospect wichtige Proben nun bei Intertek in Kitwe aufbereiten und anschließend in Perth auf Kupfer, Kobalt und Gold untersuchen. Dadurch sollten ausstehende Resultate schneller vorliegen. Die Scoping Study für das Mumbezhi-Projekt werde nach Unternehmensangaben weiterhin im ersten Quartal 2027 veröffentlicht.

Lagekarte des Mumbezhi-Kupferprojekts im nordwestlichen Sambia nahe Solwezi.

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