Bern - Das Schweizerkreuz auf Schweizer Produkten soll seinen Wert nicht verlieren und deshalb nur auf im Inland gefertigten Produkte prangen. Das verlangt der Ständerat mit Bezug auf die Schuhmarke On, die seit Kurzem im Ausland produzierte Schuhe mit dem Symbol versehen darf. Mehrere Ratsmitglieder machten ihrem Ärger Luft über diese Praxisänderung des Instituts für geistiges Eigentum (IGE) im Fall von On. Den Antrag, die Motion von Fabio Regazzi ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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