Washington - Die US-Regierung muss Journalisten der Sender CNN und MS NOW sowie des Nachrichtenportals «Politico» vorerst wieder Zugang zum Weissen Haus gewähren. Ein Bundesrichter gab in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) einem Eilantrag der von US-Präsident Donald Trump ausgeschlossenen Medien statt. Die Presseausweise der betroffenen Journalisten müssten «unverzüglich» zurückgegeben oder wiederhergestellt werden, hiess es in der einstweiligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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