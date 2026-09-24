Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 24.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Rekordumsätze, Humana-Deal und nur 28 Mio. CAD Börsenwert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
24.09.2026 18:30 Uhr
156 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Lars Conrad (Flossbach von Storch): "Anleihen sind wieder attraktiv"

21.09.2026 -

Restriktive Notenbanken, ausufernde Staatsschulden und der Kreditbedarf im Zuge der Künstlichen Intelligenz lassen die Renditen steigen. Lars Conrad erklärt, wie sich Anleger jetzt aufstellen.

Das Wichtigste in Kürze
  • Anleihen bieten nach dem Renditeanstieg wieder attraktivere laufende Erträge. Anleger werden für Zins-, Haushalts- und Refinanzierungsrisiken inzwischen besser entschädigt.
  • Hohe Staatsschulden machen eine sorgfältige Auswahl wichtiger. Nicht bei allen Ländern und Emittenten stimmt das Verhältnis von Rendite und Risiko.
  • Im Fokus stehen Anleihen mit hoher Bonität. Chancen sieht Lars Conrad unter anderem bei inflationsgebundenen Staatsanleihen und ausgewählten Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade-Segment.
  • Auch die Laufzeit kann wieder wichtiger werden. Sollten sich die Marktsorgen von der Inflation auf die Folgen restriktiver Finanzierungsbedingungen verlagern, könnten Anleihen mit höherer Zinssensitivität profitieren.

Die Schulden der Staaten steigen schon seit Jahren rasant an. Wie reagieren die Märkte darauf?

Früher galten Staatsanleihen der großen Industrienationen als absolut sichere Anlage. Anleger sind zuletzt aber vorsichtiger geworden und haben die Risiken neu bewertet. Das zeigt sich vor allem an Renditen, die sowohl vor als auch nach Inflation kräftig gestiegen sind.

Wachsende Schuldenberge müssen zu hohen Zinsen bedient werden - da können die Kosten aus dem Ruder laufen. Welche Lösungen gibt es für dieses Problem?

Die Basis ist natürlich immer eine solide Politik. Für die aktuelle Situation gibt es da wohl keine schmerzfreie Lösung. Stärkeres Wirtschaftswachstum, eine Konsolidierung der Haushalte und niedrigere Finanzierungskosten können in der aktuellen Lage helfen. Ein potenzieller positiver Faktor ist auch die Künstliche Intelligenz (KI). Ein nachhaltiger Produktivitätsschub könnte das Potenzialwachstum steigern und damit die Tragfähigkeit der Verschuldung verbessern. Glaubwürdige Haushaltspolitik und Strukturreformen bleiben aber unerlässlich.

Warum Anleihen wieder attraktiver geworden sind

Was bedeutet das aktuelle Umfeld für Anleger?

Paradoxerweise haben die fiskalischen Sorgen dazu beigetragen, Anleihen attraktiver zu machen. Die Renditen sind gestiegen, Anleger werden für mögliche Haushalts- und Refinanzierungsrisiken wieder angemessen entschädigt. Das gilt für verschiedene Marktszenarien.

Erklären Sie uns das etwas genauer.

Die laufende Rendite und die Aufschläge für längere Laufzeiten bieten einen wirksamen Puffer für den Fall, dass die Zinsen weiter steigen sollten. In einem konstanten Zinsumfeld locken attraktive Erträge, während fallende Renditen Durationsgewinne mit sich bringen würden. Aktive Fonds kommen aktuell auf laufende Renditen von fast fünf Prozent.

Risiken bei Anleihen durch Bonität und Diversifikation begrenzen

Wie können Anleger Risiken vermeiden?

Wir diversifizieren global und investieren äußerst selektiv. Derzeit halten wir beispielsweise keine japanischen, französischen oder italienischen Staatsanleihen, da wir deren Risiko-Rendite-Profile nicht für ausreichend attraktiv halten. Eine aktive und opportunistische Anlagestrategie ist zumindest aus unserer Sicht hier entscheidend. Nicht zuletzt sollte die finanzielle Stabilität jedes Emittenten professionell analysiert werden.

Wie investieren professionelle Anleger?

Unser Haus fokussiert sich im aktuellen Umfeld vor allem auf Anleihen mit hoher Bonität. Bei Staatsanleihen finden wir insbesondere inflationsgebundene Anleihen attraktiv, mit Blick auf attraktive Realrenditen inklusive Inflationsschutz.

Unternehmensanleihen zwischen KI-Investitionen und Kreditrisiken

Und bei Unternehmensanleihen?

Hier hat die starke Emissionstätigkeit im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) selektive Chancen im Investment-Grade-Segment geschaffen, während der High-Yield-Bereich das Kreditrisiko aus unserer Sicht nicht ausreichend vergütet.

Geben Sie uns einen Ausblick?

Die jüngsten Entwicklungen am Anleihemarkt waren mit Blick auf die kurzfristige Wertentwicklung herausfordernd, haben die Attraktivität von Anleihen aber erhöht. Aktuell sind bereits einige weitere Zinserhöhungen der Notenbanken eingepreist. Wenn sich der Fokus des Marktes von den Inflationsrisiken hin zu den Folgen der restriktiven finanziellen Rahmenbedingungen verschieben würde, könnte sich eine kluge Aufstellung bei der Duration auszahlen.

© 2026 Asset Standard
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.