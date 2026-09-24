Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Minus geschlossen. Damit knüpfte der Leitindex SMI an die Vortagesverluste an. Belastet wurde die Stimmung von weiterhin hohen Ölpreisen und steigenden Anleiherenditen. Der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) brachte derweil keine Überraschung. Die Ölpreise blieben ein wichtiger Taktgeber für die Inflations- und Zinserwartungen. Nach einem kräftigen Anstieg kostete ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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