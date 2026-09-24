Paris/London/Zürich - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag weiter nach unten gegangen. Belastungsfaktoren waren steigende Renditen an den internationalen Anleihemärkten, weiter anziehende Ölpreise aufgrund der angespannten Lage in Nahost sowie zunehmende Zinsängste. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent zur Lieferung im November wurde zuletzt gut vier Prozent höher als am Mittwoch gehandelt. Der EuroStoxx50 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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