EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG startet öffentliches Aktienrückkaufangebot im Volumen von rund € 90 Millionen über den Erwerb von bis zu 3.592.000 Aktien
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|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
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|Deutschland
|Telefon:
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|WKN:
|A2GSU4
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|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|EQS News ID:
|2405144
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