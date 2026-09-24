Der Bundestag startet am Donnerstagnachmittag mit der ersten Lesung des von der Bundesregierung präsentierten Gesetzentwurfs für die EEG-Novelle. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche begründete die Reform vor allem mit den Kosten des Gesamtsystems. "Zu lange wurden die Gestehungskosten von Wind und Photovoltaik als alleinige Kosten der Energiewende deklariert", sagte sie. Zusätzlich anfallende Kosten etwa für Redispatch, Netze und gesicherte Leistung seien "geflissentlich ignoriert" worden. Außerdem seien "stattliche zweistellige Kapitalrenditen für Wind- und Solarprojekte als angemessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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