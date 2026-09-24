München - Wo früher die Infanterie stationiert war, marschieren heute immer öfter Wissensvorreiter der anderen Art auf: Kreative, Forscher, Designer, Technologen sowie KI-Pioniere. Aus dem vor über 120 Jahren entstandenen Kasernenviertel in Schwabing-West ist in den vergangenen Jahren fast unbemerkt ein urbaner Wissensraum der neuen Art entstanden. Hier teilen sich Hochschulen, Agenturen und Tech-Unternehmen nicht nur ein Areal, sondern vernetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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