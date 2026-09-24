Durch das Hinzufügen von Libra von Wolters Kluwer werden KI-Funktionen direkt in die bewährte Umgebung für Steuerrecherchen von monKEY integriert. Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Präsenz von Libra in verschiedenen Kundensegmenten.

Wolters Kluwer Legal Regulatory gab heute die Integration von Libra-AI-Workflows in monKEY bekannt, seiner Rechercheplattform für Steuerfachleute in Belgien. Das Add-in von Libra by Wolters Kluwer ermöglicht es Kunden, direkt aus der bewährten Rechercheumgebung von monKEY auf die KI-Funktionen von Libra zuzugreifen. Dabei wird generative KI mit Recherchen zu steuerlichen Fragen verbunden, wobei auf seit langem bewährte Experteninhalte zurückgegriffen wird.

"Durch die Integration von Libra in monKEY machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung vernetzter, KI-gestützter Arbeitsabläufe für unsere Kunden", sagte Rimco Spanjer, Vice President Managing Director, Wolters Kluwer Legal Regulatory Benelux. "Wir vereinen die Leistungsfähigkeit der KI mit den bewährten, aktuellen Steuerinhalten, auf die Fachleute täglich zurückgreifen. So können sie schneller relevante Erkenntnisse gewinnen und bleiben gleichzeitig mit dem zugrunde liegenden Fachwissen verbunden."

Die Integration stellt zudem einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau von "Libra by Wolters Kluwer" über juristische Workflows hinaus dar. Sie stellt nicht nur Steuerfachleuten bewährte KI-Funktionen zur Verfügung, sondern bietet auch Lösungen, die für ein breiteres Spektrum von Kundensegmenten relevant sind.

Die Einführung ist ein weiterer Schritt zur Integration von Libra in die Forschungs- und Praxismanagement-Lösungen von Wolters Kluwer in ganz Europa. Unter anderem wurden die KI-Workflows von Libra bereits in InView Legal in Belgien integriert und mit Kleos verknüpft. Darüber hinaus können vertrauenswürdige Inhalte von InView Legal, Kluwer Law International und monKEY bereits im juristischen KI-Arbeitsbereich "Libra by Wolters Kluwer" genutzt werden.

Libra eignet sich für die Erstellung, Analyse und Überprüfung von Dokumenten und ist dabei eng mit den zugrunde liegenden Quellen verknüpft, sodass sich die Nutzer auf nachvollziehbare, von Experten erstellte Inhalte verlassen können.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationslösungen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuer- und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensleistung und ESG. Wir unterstützen unsere Kunden täglich bei wichtigen Entscheidungen, indem wir fachkundige Lösungen bereitstellen, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen verbinden. Wolters Kluwer erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresumsatz von €6,1 Milliarden. Der Konzern betreut Kunden in über 180 Ländern, ist in mehr als 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.100 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.

Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer unterhält ein gesponsertes Level-1-Programm für American Depositary Receipts (ADRs). Die ADRs werden im Freiverkehr in den USA (WTKWY) gehandelt.

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