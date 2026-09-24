New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag keine klare Richtung gezeigt. Der Dow schloss bei 51.350 Punkten 0,3 Prozent im Minus, an der Technologie-Börse Nasdaq legte der Index mit den 100 wichtigsten Titeln aber um hauchdünne 0,03 Prozent auf 30.479 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 schloss ebenso dünne 0,03 Prozent im Minus bei 7.704 Punkten.



Für Sorgenfalten sorgte wieder einmal ein stark steigender Ölpreis. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 107,60 US-Dollar, das waren satte 4,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Viele Anleger haben die Hoffnung aufgegeben, dass es zwischen den USA und dem Iran kurzfristig zu einer Einigung in Bezug auf eine komplette Wiedereröffnung der Straße von Hormus kommt. Dementsprechend wird jetzt mit steigenden Energiepreisen und dementsprechend steigender Inflation gerechnet. Das hat auch Auswirkungen auf den Anleihenmarkt: Die Rendite für 30-jährige US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 22 Jahren.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1377 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8790 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.272 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,73 Euro pro Gramm.





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