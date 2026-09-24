Amsterdam - Am 1. Spieltag der Uefa Nations League haben sich die Niederlande und Deutschland beim Länderspiel-Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp mit einem 1:1 unentschieden getrennt.
In der 32. Minute erzielte Felix Nmecha das Führungstor für die DFB-Elf. Nach einer flachen Hereingabe von DFB-Verteidiger Philipp Treu wollte Karim Adeyemi den Ball zunächst per Hacke verwerten, doch der niederländische Verteidiger Virgil van Dijk ging dazwischen. Nmecha stand dabei im Fünfmeterraum goldrichtig, sodass er aus kurzer Distanz ins linke Toreck abstauben konnte. Die Niederländer hatten zuvor vergeblich gefordert, das Spiel zu unterbrechen, da sich Brian Brobbey ohne gegnerische Einwirkung verletzt hatte.
In der 2. Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielte Cody Gakpo den Ausgleichstreffer für die Niederlande. DFB-Stürmer Serge Gnabry hatte das Leder auf der rechten Seite an Niederlandes Stürmer Ruben van Bommel verloren, woraufhin dieser Fahrt aufnahm und anschließend per Außenrist an den rechten Pfosten flankte. Dort traf Gakpo per Volleyschuss sehenswert ins rechte Toreck.
In der 32. Minute erzielte Felix Nmecha das Führungstor für die DFB-Elf. Nach einer flachen Hereingabe von DFB-Verteidiger Philipp Treu wollte Karim Adeyemi den Ball zunächst per Hacke verwerten, doch der niederländische Verteidiger Virgil van Dijk ging dazwischen. Nmecha stand dabei im Fünfmeterraum goldrichtig, sodass er aus kurzer Distanz ins linke Toreck abstauben konnte. Die Niederländer hatten zuvor vergeblich gefordert, das Spiel zu unterbrechen, da sich Brian Brobbey ohne gegnerische Einwirkung verletzt hatte.
In der 2. Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielte Cody Gakpo den Ausgleichstreffer für die Niederlande. DFB-Stürmer Serge Gnabry hatte das Leder auf der rechten Seite an Niederlandes Stürmer Ruben van Bommel verloren, woraufhin dieser Fahrt aufnahm und anschließend per Außenrist an den rechten Pfosten flankte. Dort traf Gakpo per Volleyschuss sehenswert ins rechte Toreck.
© 2026 dts Nachrichtenagentur