Berlin - Nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin nimmt die Debatte über das künftige Staatsoberhaupt wieder Fahrt auf. Die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion im Bundestag, Mechthild Heil (CDU), spricht sich erneut für eine Frau im höchsten Staatsamt aus: "Natürlich bin ich immer noch überzeugt, dass eine Frau nach 77 Jahren endlich als Bundespräsidentin gewählt werden sollte", sagte sie der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe).



Wann die Kandidatenentscheidung endgültig falle, sei zwar noch unklar. "Aber immerhin steht nach den letzten Landtagswahlen nun fest, wie viele Wahlleute aus den Ländern entsandt werden können." Damit sei auch klarer, wo die Mehrheiten für eine Kandidatur liegen, so die CDU-Politikerin weiter.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, nach den Wahlen im September Gespräche über die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führen zu wollen. Als mögliche Kandidatin wird immer wieder die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) genannt. Die Bundesversammlung wählt Steinmeiers Nachfolger oder Nachfolgerin am 30. Januar.





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