Zürich - Am Devisenmarkt setzt sich die Bewegung des Vortages nach der SNB-Sitzung fort und der Franken verliert weiter etwas an Boden. Die SNB hatte den Leitzins wie erwartet auf 0 Prozent belassen. So hat der Euro in der Nacht etwas zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9430 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9420 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8292 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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