BMW ist am Mittwoch spürbar stärker gefallen als der Gesamtmarkt, belastet von steigenden Ölpreisen und geopolitischen Spannungen. In wenigen Tagen steht ein wichtiger Investorentermin an, der neue strategische Aussagen liefern könnte. Charttechnisch testet die Aktie bereits zum zweiten Mal dieselbe Unterstützungszone. Schwacher Handelstag vor großem Termin BMW schloss am Mittwoch auf Xetra bei 57,88 €, mit -2,8% gegenüber dem Vortag. Damit gab die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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