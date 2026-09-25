Immer häufiger entstehen Photovoltaik-Anlagen auf technisch anspruchsvollen Flächen wie Deponien, in Hanglagen oder über versiegelten Parkflächen. Spezielle Photovoltaik-Montagesysteme sind für diese Standorte konzipiert. Photovoltaik wird in Deutschland zunehmend auch dort gebaut, wo es technisch anspruchsvoll ist: Auf Deponien, in Hanglagen oder über versiegelten Parkflächen. Der Hersteller Niedax hat sich mit seinen Photovoltaik-Unterkonstruktionen auf solche Gegebenheiten eingestellt. "Mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver