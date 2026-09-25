Im Bürgersolarpark Memmelsdorf sind drei Durchlässe für Rehwild in die Einfriedung der Photovoltaik-Anlage integriert worden. Damit sollen bestehende Wildwechsel erhalten bleiben. Den Anstoß gab nach Angaben von Südwerk die örtliche Jägerschaft, die auf die von den Tieren genutzten Wege hingewiesen hatte. Die konkrete Zaunkonstruktion entwickelte der Anlagenbauer ZPV. Sie besteht überwiegend aus Standardmaterial, das ohnehin für die Einfriedung von Solarparks verwendet wird, und soll sich ohne spezielle Anfertigungen in den Zaun integrieren lassen. Südwerk will die Erfahrungen aus Memmelsdorf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland