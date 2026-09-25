Klosters - Madrisa Solar produziert bereits mit rund 10'000 Solarmodulen Strom. Ende September ist damit die Hälfte der insgesamt rund 20'000 geplanten Module montiert und ans Netz angeschlossen. Einen Teil des produzierten Stroms nutzen die Klosters-Madrisa Bergbahnen und die Gemeinde Klosters direkt vor Ort. Die übrige Energie nimmt EKZ ab und nutzt sie zur Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden. Die zweite und grösste Bauetappe von Madrisa Solar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab