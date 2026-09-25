Zürich - Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im laufenden Jahr haben sich deutlich nach oben verbessert. Das zeigt nun auch die neue Befragung von Schweizer Ökonominnen und Ökonomen des KOF Instituts. Die im Rahmen des KOF Consensus Forecast befragten Experten rechnen in der im September durchgeführten Umfrage für das Jahr 2026 nun neu mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP, sportbereinigt) von 1,7 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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