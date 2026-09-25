DJ Fresenius baut Kapazität in Europa für 54 Mio Euro aus
DOW JONES--Fresenius hat seine Kapazitäten für die Herstellung von Infusionslösungen in Polen und Italien erweitert. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er insgesamt 54 Millionen Euro investiert. Im polnischen Kutno seien eine neue Produktionslinie für Infusionslösungen eröffnet und im italienischen Isola della Scala die Produktions- und Lagerinfrastruktur erweitert worden.
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September 25, 2026 04:09 ET (08:09 GMT)
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