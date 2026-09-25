Eine neue modulare Windturbine im Windenergie-Forschungspark im niedersächsischen Krummendeich dient dem DLR dazu, neue Komponenten und Steuerungsverfahren in der Praxis zu erproben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat seinen Forschungspark für Windenergie Wivaldi im niedersächsischen Krummendeich um eine dritte Windenergieanlage (WEA) erweitert. Opus 3 ist laut DLR eine in dieser Form einmalige, modulare Windturbine, welche die Forschungsinstitution speziell für die Forschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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