Athen - Eine heftige Explosion hat am Freitag in der Altstadt von Athen ein zweistöckiges Gebäude zum Einsturz gebracht. Der Sender ERTNews berichtet, dass Fensterscheiben in der Umgebung zersprangen und Autos durch Trümmer beschädigt wurden. Ein Passant wurde durch herumgeschleuderte Trümmerteile verletzt, während zwei Frauen aus einem benachbarten Gebäude gerettet und ins Krankenhaus gebracht wurden. Erste Vermutungen deuten auf ein Gasleck als Ursache der Explosion hin.



Das Gebiet nahe dem Hadrianstor im historischen Viertel Plaka wurde abgesperrt. Die Feuerwehr war mit etlichen Einsatzkräften vor Ort, um eine kleine Brandstelle zu löschen und nach weiteren möglichen Opfern zu suchen. Der stellvertretende Bürgermeister von Athen, Paris Charlavtis, sagte dem Sender ERT, dass das eingestürzte Gebäude vollständig zerstört sei und eine Untersuchung der Ursache der Explosion im Gange sei.



Die Explosion verursachte auch Schäden an benachbarten Gebäuden und Geschäften. Die Behörden untersuchen die Stabilität der umliegenden Strukturen, da ein weiteres Gebäude aufgrund seines Alters möglicherweise ebenfalls als unsicher eingestuft werden könnte. Die Gas- und Stromversorgung in der Umgebung wurde vorsorglich unterbrochen, um weitere Unfälle zu verhindern.





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