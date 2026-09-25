Das Analysehaus Jefferies hat die Daumenschrauben bei Lanxess erneut angezogen. Das Kursziel für die Kölner wurde von 14 auf 11 € gesenkt, die Einstufung bleibt auf "Underperform". Analyst Marcus Dunford-Castro hat seine operative Ergebnisprognose vor dem anstehenden Quartalsbericht nach unten korrigiert. Preisspitze durch Nahost-Krieg wohl erreicht Der Preisauftrieb, den der Nahost-Konflikt zuletzt ausgelöst hatte, dürfte im dritten Quartal seinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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