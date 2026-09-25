FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 5350 (4910) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 505 (550) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CRODA INTERNATIONAL TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 261 (314) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASOS PRICE TARGET TO 450 (400) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BP TO 'BUY' - PRICE TARGET 640 PENCE - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1080 (1085) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 225 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 235 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES GLENCORE TO 'BUY' - PRICE TARGET 650 PENCE - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 5000 (4775) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News