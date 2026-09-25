Horgen - Food Brewer entwickelt nachhaltige Alternativen zu Rohstoffen wie Kakao und Kaffee. Ab sofort sind die YODEL BITES des Zürcher Foodtech Startups in allen SBB-Zügen mit Speisewagen erhältlich. Der Dessert-Snackriegel wird ohne Kakao auf der Basis von lokal bezogenen Zutaten hergestellt. Schokolade ist beliebt - gerade in der Schweiz. Gleichzeitig steht die Kakaoindustrie vor wachsenden Herausforderungen. Steigende Temperaturen und unberechenbarere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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