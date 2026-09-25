Zürich - Der Wochenausklang verläuft am Schweizer Aktienmarkt versöhnlich. Dabei gelingt es dem Leitindex SMI, sich erneut über die psychologisch wichtige Marke von 14'000 Punkten zu schieben. Ob es dem Barometer auch gelingt, sich nachhaltig darüber zu etablieren, dürfte nicht zuletzt auch von der weiteren Entwicklung der Ölpreise und Anleihemärkte abhängen. Denn das Dreiergespann von Inflationssorgen, Energiepreisen und Geopolitik ist weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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