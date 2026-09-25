Anlässlich der COP28-Weltklimakonferenz in Dubai im Jahr 2023 hat sich die Weltgemeinschaft mit dem UAE Consensus (VAE-Konsens) auf einen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen geeinigt. Deutschland gehört zu den Ländern, die bereits einen Ausstiegsplan vorgelegt haben. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) soll den Prozess überwachen. Während der Climate Week NYC hat die Agentur gemeinsam […] Anlässlich der COP28-Weltklimakonferenz in Dubai im Jahr 2023 hat sich die Weltgemeinschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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