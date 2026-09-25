Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Energiekonzern E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN AU3CB0339XXX/ WKN A5GS6V) mit einem Volumen von 300 Millionen Australischen Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 6,072%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 17. März 2027, das Laufzeitende sei der 17. September 2032. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 10.000 Australischen Dollar erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,16% (Stand: 23.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 6,04%. Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko, da die Anleihe in Australischen Dollar gehandelt werde. Moody's bewerte E.ON SE mit einem stabilen Investment-Grade-Rating von Baa2. (News vom 24.09.2026) (25.09.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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