Agri-Photovoltaik soll Stromerzeugung und landwirtschaftliche Nutzung auf derselben Fläche ermöglichen. Wie sich die Anlagen auf die Landwirtschaft auswirken, hängt jedoch auch von ihrer Errichtung und Bewirtschaftung ab. Darauf weisen zwei aktuelle Veröffentlichungen hin: Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hat erstmals die Auswirkungen der Bauphase einer Agri-PV-Anlage auf die Bodenstruktur untersucht. Der österreichische Anbieter EWS berichtet von höheren Erträgen beim Winterweizen auf seiner Forschungsanlage in Bruck an der Leitha. Für die im Fachjournal "Scientific Reports" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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