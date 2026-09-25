Zürich - Prevision Medicine, ein Startup im Bereich der Präzisionsonkologie, gab bekannt, dass es in seiner Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich 5,4 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Die Finanzierung wird die Kommerzialisierung seines funktionellen Präzisionsmedizin-Tests für hämatologische Malignome und solide Tumoren beschleunigen. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der in der Schweiz ansässigen Frühphasen-Venture-Capital-Gesellschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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