Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag erholt. Sinkende Ölpreise verschafften den Kursen Luft. «Zum Wochenschluss bleibt der Ölpreis das Zünglein an der Waage - und macht seinem Ruf als Stimmungsmacher alle Ehre», hiess es vom Analysedienst Index Radar. Die gesunkenen Notierungen dämpften Inflationssorgen und nahmen Druck von den Anleihemärkten. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,87 Prozent auf 6.326,94 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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