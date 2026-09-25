Zürich - In einem insgesamt ruhigen Handel zum Wochenschluss präsentiert sich bei den wichtigsten Währungspaaren vor allem der Euro etwas fester. Zum Franken ist er auf 0,9443 von 0,9430 am Morgen gestiegen. Auch zum US-Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1389 ein wenig höher als am frühen Morgen mit 1,1372. Das Dollar/Franken-Paar tritt mehr oder weniger auf der Stelle bei 0,8291. Zuletzt hatte vor allem der US-Dollar zur Stärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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