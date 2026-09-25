Neuenburg - CSEM lanciert Start-up Elevate, ein neues Programm, das fünf ausgewählten Deep-Tech-Startups jeweils gezielte Unterstützung bei der Technologieentwicklung im Wert von CHF 50'000 bietet. Ziel ist es, eine entscheidende technische Hürde für das weitere Wachstum zu überwinden. Die Initiative setzt bei einer Lücke in der Technologieentwicklung an, die beim Übergang vom Prototyp zur industriellen Anwendung entstehen kann. Die Schweiz hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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