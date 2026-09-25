Im November erscheint «GTA 6». Die Gaming-Welt ist sowieso in Aufruhr. Aber das neue Spiel von Entwickler Rockstar schafft noch etwas anderes: Auch in Mainstream-Sphären wird der Countdown zum Erscheinungsdatum immer stärker spürbar. In rund zwei Monaten, prognostiziert NBA-Star Steven Adams, wird die Leistung in den US-amerikanischen Basketball-Profiligen einbrechen. Das liegt daran, dass am 19. November «Grand Theft Auto 6» erscheint. Adams ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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