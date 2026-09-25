Die Back-to-School-Kampagne von HelloFresh hat nicht die benötigten Kundenvolumina geliefert, um den bisherigen Ausblick zu unterstützen, was zu einer weiteren drastischen Anpassung führte. Der Umsatz im dritten Quartal wird nun voraussichtlich um 11-12% im Vergleich zum Vorjahr (cc) fallen, vorbei am Konsens von rund -7% . Der Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2026 wurde auf -9% bis -11% gesenkt, und das AEBITDA wird auf 350-370 Millionen EUR begrenzt. Unserer Ansicht nach offenbart die Warnung den strukturellen Trade-off: Entweder der Schutz der Marketing-ROI auf Kosten von Volumenverlusten, oder, dass höhere Ausgaben zur Kundengewinnung die Margen verwässern. Wir gehen nunmehr nicht mehr von einer Rückkehr zum organischen Wachstum in unserem Basisszenario aus und modellieren eine allmählich sinkende Umsatzbasis. Neues Kursziel 1,80 EUR (alt 2,90 EUR); Herabstufung von HALTEN auf VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se
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