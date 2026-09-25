Berlin - Der Bau der neuen Bahn-Strecke zwischen Berlin und Stettin verzögert sich noch ein weiteres Jahr. Die geplante Fertigstellung des deutschen Streckenabschnitts der Ausbaustrecke Angermünde - Grenze Deutschland/Polen im Dezember 2027 müsse um ein weiteres Jahr auf Dezember 2028 verschoben werden, teilte die Bahn am Freitag mit.



Grund hierfür seien Kapazitätsengpässe am Markt für Leistungen der Leit- und Sicherungstechnik. "Trotz des großen Engagements aller Beteiligten können die erforderlichen Arbeiten im Jahr 2027 nicht mehr umgesetzt werden", hieß es von der Bahn.



Der erste Abschnitt der Strecke zwischen Angermünde und Passow ist nach Bahn-Angaben bis auf Restarbeiten bereits fertiggestellt. Im zweiten Abschnitt zwischen Passow und der deutsch-polnischen Grenze sollen bis Ende 2027 rund 95 Prozent der Arbeiten abgeschlossen sein. Dies umfasst unter anderem Gleisanlagen, Bahnsteige sowie Maste und die Oberleitung.



Der Umbau der Bahnverbindung hat sich bereits mehrfach verschoben, ursprünglich war eine Realisierung sogar schon bis 2020 geplant. Nach dem Zweiten Weltkrieg war auf Teilen der Strecke ein Gleis abgebaut worden, zudem war ein Großteil nicht elektrifiziert. Derzeit sind im letzten Abschnitt vor der Grenze die Gleise komplett entfernt, es verkehrt Schienenersatzverkehr.





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