Berlin - Der CDU-Abgeordnete Thomas Bareiß verliert offenbar seinen Posten im einflussreichen Haushaltsausschuss. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Focus" unter Berufung auf die Fraktionsführung der Union.
Bareiß kümmerte sich dort bislang um den Etat des Wirtschaftsministeriums. Demnach wolle die Fraktionsführung so Konsequenzen aus seinem möglicherweise selbst verursachten Autounfall am 12. Juli ziehen. Der 51-Jährige soll dem Vernehmen nach bald eine andere Aufgabe bekommen.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen den CDU-Politiker mit Wahlkreis in Zollernalb-Sigmaringen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung. So soll der Verdacht bestehen, dass Bareiß synthetische Betäubungsmittel zu sich genommen und den Autounfall verursacht haben soll.
Nach dem Unfall kündigte Bareiß an, eine Auszeit nehmen zu wollen. Nun ist er aber wieder zurück im Bundestag.
Bareiß kümmerte sich dort bislang um den Etat des Wirtschaftsministeriums. Demnach wolle die Fraktionsführung so Konsequenzen aus seinem möglicherweise selbst verursachten Autounfall am 12. Juli ziehen. Der 51-Jährige soll dem Vernehmen nach bald eine andere Aufgabe bekommen.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen den CDU-Politiker mit Wahlkreis in Zollernalb-Sigmaringen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung. So soll der Verdacht bestehen, dass Bareiß synthetische Betäubungsmittel zu sich genommen und den Autounfall verursacht haben soll.
Nach dem Unfall kündigte Bareiß an, eine Auszeit nehmen zu wollen. Nun ist er aber wieder zurück im Bundestag.
© 2026 dts Nachrichtenagentur