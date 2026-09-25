Original-Research: ÖKOWORLD AG - von BankM AG



25.09.2026 / 12:15 CET/CEST

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Einstufung von BankM AG zu ÖKOWORLD AG Unternehmen: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686 Anlass der Studie: Bericht H1 2026, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.09.2026 Kursziel: € 39,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker

Hohe Profitabilität bei noch rückläufigem Umsatz - aktiver ETF und AVD-Angebot in Vorbereitung Die ÖKOWORLD AG (ISIN DE0005408686, Open Market, VVV3 GY) hat das erste Halbjahr 2026 mit einem Umsatz von 25,2 Mio. (-5,3%) abgeschlossen. Das EBIT lag bei € 10,2 Mio. (-17,7%), wobei die EBIT-Marge mit 40,5% (H1 25: 46,6%) weiter auf hohem Niveau verblieb. Das Ergebnis pro Aktie legte - auf Grund der durch Rückkäufe reduzierten Aktienanzahl - sogar leicht zu und erreichte € 1,40 (+3,7%). Die Fonds-Abflüsse übersteigen auch weiterhin die Zuflüsse, jedoch auf reduziertem Niveau. Auf Grund der Marktentwicklung und der guten Performance der Fonds stiegen die Assets under Management (AuM) in H1 2026 um € 370 Mio. (auf € 2,72 Mrd. zum 30.6.2026). Mit der Produktoffensive (aktiver ETF) und einem Angebot zum Altersvorsorgedepot (AVD) sehen wir zwei mittelfristig wirkende Wachstumsimpulse, die die ÖKOWORLD-Aktie (Dividendenrendite 2026e: 7,4%) von reinen Dividendenwerten abheben. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 39,30. Wir stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: OEKOWORLD_20260925_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



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BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

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Fax +49 69 71 91 838-50

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roger.becker@bankm.de



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