Köln - Metycle, ein in Köln ansässiger Anbieter von Sekundärkupfer und -aluminium, hat sich eine Kreditlinie in Höhe von 131,7 Millionen Euro (150 Millionen US-Dollar) gesichert. Die Kreditfazilität wurde von Rivonia Road Capital bereitgestellt, einem in Kalifornien ansässigen Private-Equity-Manager, der sich auf besicherte Kredite spezialisiert hat. Die Kreditfazilität folgt auf die Serie-A-Finanzierungsrunde von 14 Millionen Euro im Februar 2025. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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