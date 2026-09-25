Das IEA PVPS hat einen neuen Bericht zum globalen Ausbau der Photovoltaik im Jahr 2025 vorgelegt. 60 Prozent der neu installierten Leitung wurde in China zugebaut. Das Photovoltaic Power Systems Programm (PVPS) der Internationalen Energieagentur (IEA) ihren neuesten Bericht "Trends in Photovoltaic Applications 2026" veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass die weltweit kumulierte installierte PV-Leistung bis Ende 2025 nach einem weiteren Jahr starken Marktwachstums 2,96 TW erreicht hat. Im Laufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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