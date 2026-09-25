Die dänische Energiebehörde hat dem Ingenieur- und Beratungsunternehmen COWI sowie der Technischen Universität Dänemark (DTU) die Genehmigung erteilt, Voruntersuchungen durchzuführen sowie drei schwimmende Photovoltaik-Anlagen im Roskilde-Fjord zu installieren und zu testen. Ziel des Projekts nahe des DTU-Campus Risø im Norden Dänemarks ist es festzustellen, ob schwimmende Photovoltaik unter dänischen Bedingungen technisch, ökologisch und wirtschaftlich tragfähig ist. Die Behörde entschied, dass für die drei Pilotanlagen keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. Zudem wies sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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