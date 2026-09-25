Die Volkswagen-Aktie wehrt sich momentan mit Händen und Füßen gegen ein Unterschreiten der 70 €-Marke. Gestern und heute Morgen hielt die psychologisch und charttechnisch immens wichtige Kursmarke mehreren Angriffen stand. Aber diese Nachricht könnte sie nun endgültig zum Fallen bringen. Oder doch nicht? Ein gewaltiger Rückruf Als hätte Volkswagen aktuell nicht schon genug Problem, taucht nun auch noch ein weiteres auf. Das Kraftfahrtbundesamt hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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